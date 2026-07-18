На АЗС Ростова начали дежурить волонтеры

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в донской столице для заправки автомобилей могут ввести систему «чет-нечет». Она предполагает следующий порядок заправки автомобилей: по четным числам месяца обслуживаются автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8, по нечетным — на 1, 3, 5, 7, 9.