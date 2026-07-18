На трассе Р-257 в Красноярском крае перевернулся автомобиль

На федеральной трассе Р-257 в Красноярском крае перевернулся легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали два взрослых человека.
По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, авария произошла на 110-м километре трассы. Водитель, ехавший в сторону Абакана, не справился с управлением, съехал с дороги, после чего автомобиль опрокинулся.
Прибывшие на место сотрудники МЧС России отключили аккумуляторную батарею машины и смыли с дорожного полотна разлившиеся горюче-смазочные материалы.
Всего за прошедшие сутки подразделения МЧС России трижды привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
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