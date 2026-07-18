Михаил Пучков высказался по поводу отмены домашнего задания для первоклассников

Он также подчеркнул, что отсутствие домашних заданий не означает, что родители могут полностью отстраниться от школьной жизни ребенка. По словам Пучкова, взрослым важно проводить время с первоклассником, обсуждать с ним прошедший день, читать вместе книги и поддерживать интерес к учебе через совместные занятия.