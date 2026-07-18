Михаил Пучков высказался по поводу отмены домашнего задания для первоклассников

Первоклассникам не следует задавать домашние задания, поскольку главная задача первого года обучения — помочь детям мягко адаптироваться к школьной жизни. Об этом заявил министр образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков на радио «Комсомольская Правда — Нижний Новгород».
По его словам, поступление в первый класс становится для ребенка началом нового жизненного этапа. Если перегрузить ученика с первых месяцев учебы, это может отбить желание учиться и сформировать негативное отношение к школе.
«Первый класс — это основной этап мягкого включения в новый жизненный этап. Домашние задания в первом классе сейчас рекомендация министерства образования — не выдавать. Грузить первоклассника домашними заданиями, чтобы вечером он вместе с родителями выполнял упражнения, неправильно. Это отбивает желание учиться и не учитывает психологическую готовность ребенка к такому объему новых обязанностей», — подчеркнул Михаил Пучков.
Министр напомнил, что для первоклассников уже предусмотрен щадящий режим обучения: уроки длятся по 35 минут, а между ними предусмотрены увеличенные перемены. По его словам, в этот период ребенку важно привыкнуть к распорядку дня, научиться концентрировать внимание и постепенно осваивать новые обязанности.
При этом развивающие занятия дома, по мнению Пучкова, могут быть полезны, если проходят в игровой форме. Например, родители могут вместе с ребенком читать книги, развивать мелкую моторику или выполнять простые задания, не связанные с привычными домашними упражнениями.
«Ребенок в первом классе должен приучить себя в первую очередь к распорядку дня и выполнению небольших обязанностей. Необязательно учить большие тексты или решать сложные задания. Даже расставить книги по алфавиту — это уже полезное упражнение», — отметил министр.
Он также подчеркнул, что отсутствие домашних заданий не означает, что родители могут полностью отстраниться от школьной жизни ребенка. По словам Пучкова, взрослым важно проводить время с первоклассником, обсуждать с ним прошедший день, читать вместе книги и поддерживать интерес к учебе через совместные занятия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что стало известно, где нижегородцы могут получить самые востребованные профессии.