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Денис Колобродов выиграл чемпионат России по акватлону

На этой неделе в рамках фестивальных баталий в посёлке Тургояк (Челябинская область) состоялись чемпионаты.

На этой неделе в рамках фестивальных баталий в посёлке Тургояк (Челябинская область) состоялись чемпионаты и первенства России по дуатлону, триатлону и акватлону. Соревнования определили сильнейших как в споре молодёжи, так и в борьбе элитных спортсменов из разных уголков страны — и среди них вновь ярко заявил о себе волгоградец Денис Колобродов.

Атлет, представляющий региональный центр спортивной подготовки «Олимп», поднялся на высшую ступень пьедестала в акватлоне. Дистанция в этой дисциплине складывается из трёх этапов: бег на 2,5 км, плавание на 1 км и снова бег на 2,5 км. Денис показал отличный результат — 28 минут 3,9 секунды — и уверенно опередил ближайшего преследователя примерно на 5 секунд.

Отличительная особенность этих соревнований — особые награды для победителей. Обладательница первого места у женщин получает корону, выполненную мастерами Златоуста, а мужчине за первое место вручают кортик — такой символичный и по‑своему торжественный знак высшего достижения.

Кстати, соревнования в Тургояке сейчас — заметное событие в спортивном календаре: здесь регулярно проходят крупные старты, включая этапы Кубка России и мероприятия «Лиги триатлона».

Акватлон — динамичная дисциплина, где важно не только хорошо плавать и бегать, но и грамотно переключаться между видами нагрузки, сохраняя концентрацию до самого финиша. И Денис снова доказал, что в этом ему нет равных на всероссийском уровне.

Поздравляем спортсмена и его тренеров с очередной громкой победой!

Александр Веселовский.

Фото: Центр спортивной подготовки «Олимп».