Путин присвоил жительнице Башкирии звание «Мать-героиня»

Президент РФ Владимир Путин присвоил ей звание «Мать-героиня». Высокую награду ей вручили 8 июля, в День семьи, любви и верности.
Фаназия Такалова родилась в деревне Муллакаево Аскинского района. Всю жизнь проработала телятницей и дояркой. За свой труд отмечена званием «Ветеран труда», медалями и орденами «Материнская слава». Сейчас она на заслуженном отдыхе, но не теряет бодрости, участвует в субботниках и общественных делах.
Хабиров также сообщил, что в Башкирии учредили новую общественную награду «Почетный хранитель семейных традиций». Ею будут отмечать бабушек и дедушек, воспитавших много детей и внуков.