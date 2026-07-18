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Путин присвоил жительнице Башкирии звание «Мать-героиня»

Жительница Зилаирского района Фаназия Такалова стала матерью-героиней. Как рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, у нее 10 детей, 22 внука и 5 правнуков.

Источник: соцсети Радия Хабирова

Президент РФ Владимир Путин присвоил ей звание «Мать-героиня». Высокую награду ей вручили 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Фаназия Такалова родилась в деревне Муллакаево Аскинского района. Всю жизнь проработала телятницей и дояркой. За свой труд отмечена званием «Ветеран труда», медалями и орденами «Материнская слава». Сейчас она на заслуженном отдыхе, но не теряет бодрости, участвует в субботниках и общественных делах.

Хабиров также сообщил, что в Башкирии учредили новую общественную награду «Почетный хранитель семейных традиций». Ею будут отмечать бабушек и дедушек, воспитавших много детей и внуков.