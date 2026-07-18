Путин присвоил жительнице Башкирии звание «Мать-героиня»

Фаназия Такалова родилась в деревне Муллакаево Аскинского района. Всю жизнь проработала телятницей и дояркой. За свой труд отмечена званием «Ветеран труда», медалями и орденами «Материнская слава». Сейчас она на заслуженном отдыхе, но не теряет бодрости, участвует в субботниках и общественных делах.