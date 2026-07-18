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Москвичей предупредили о мошеннических схемах в сфере благотворительности

Собирающие пожертвования мошенники просят перечислить деньги на личные карты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей об участившихся мошеннических схемах в сфере благотворительности и рекомендовали проверять реквизиты фондов перед переводом пожертвований, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Просьба перевести деньги на личную банковскую карту во время сбора средств — один из главных признаков мошенничества», — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников известных фондов, собирать деньги в общественных местах, рассылать просьбы о пожертвованиях в мессенджерах и социальных сетях, а также создавать поддельные страницы, имитирующие профили нуждающихся или благотворительных организаций.

Специалисты рекомендуют перечислять средства только на официальный расчетный счет НКО, проверять регистрационные документы организации и не переводить деньги по реквизитам, полученным через личные сообщения или сомнительные страницы в интернете.