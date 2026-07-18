Москвичей предупредили о мошеннических схемах в сфере благотворительности

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей об участившихся мошеннических схемах в сфере благотворительности и рекомендовали проверять реквизиты фондов перед переводом пожертвований, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«Просьба перевести деньги на личную банковскую карту во время сбора средств — один из главных признаков мошенничества», — говорится в сообщении.
Эксперты отметили, что злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников известных фондов, собирать деньги в общественных местах, рассылать просьбы о пожертвованиях в мессенджерах и социальных сетях, а также создавать поддельные страницы, имитирующие профили нуждающихся или благотворительных организаций.
Специалисты рекомендуют перечислять средства только на официальный расчетный счет НКО, проверять регистрационные документы организации и не переводить деньги по реквизитам, полученным через личные сообщения или сомнительные страницы в интернете.