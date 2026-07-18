Гроза сорвала график движения электричек под Новосибирском

Шесть пригородных поездов отстали от графика на час и более, включая экспрессы Новосибирск — Бердск и электрички до Черепаново и Искитима. Часть пассажиров пересела на автобусы, но они встали в пробку из-за закрытого переезда на Матвеевке. Движение возобновилось около 19:30, но задержки продолжались до 23 часов.