Гроза сорвала график движения электричек под Новосибирском

17 июля из-за грозы произошли массовые сбои в движении электричек. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирские железные дороги».
Дневной поезд Новосибирск — Тогучин более часа простоял на перегоне Инская — Восточная и вернулся в Новосибирск с опозданием на 20 минут. Вечером около 18:05 на станции Юность вышла из строя сигнализация, перестали работать светофоры, что привело к полной остановке движения в южном направлении.
Шесть пригородных поездов отстали от графика на час и более, включая экспрессы Новосибирск — Бердск и электрички до Черепаново и Искитима. Часть пассажиров пересела на автобусы, но они встали в пробку из-за закрытого переезда на Матвеевке. Движение возобновилось около 19:30, но задержки продолжались до 23 часов.
Ранее сообщалось о задержках в прибытии пассажирских поездов из Москвы в Новосибирск, виной которым стала авария на перегоне в Пермском крае: в ночь на 16 июля сошел с рельс локомотив грузового поезда и несколько вагонов.