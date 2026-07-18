Сезон бахчевых: где безопасно купить дыню или арбуз

Арбузы и дыни можно и нужно покупать только в местах санкционированной торговли — на рынках, в продовольственных магазинах и специально организованных бахчевых развалах. Об этом «Парламентской газете» рассказала доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова. Правильно организованное место продажи должно соответствовать ряду требований, — сказала она. — Оно огорожено, находится под навесом и плоды хранятся на специальных стеллажах, приподнятых над землей, но не навалом на земле. У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, а сам продавец иметь опрятный вид и медицинскую книжку. Врач категорически запрещает покупать бахчевые в неустановленных местах, особенно вдоль автодорог. Там нет документов на продукцию, условия хранения нарушены. Арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов проезжающих мимо машин. Покупка в таких местах — это лотерея. Риск отравления многократно возрастает, — сообщила Тарасова.