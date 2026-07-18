В Нижнем Новгороде надеются возобновить работу крупнейшего в регионе тира

В Нижнем Новгороде приостановил работу крупнейший в регионе стрелковый тир ДОСААФ. По словам министра спорта области Дмитрия Кабайло, объект закрыт из-за неудовлетворительного технического состояния и несоответствия актуальным требованиям Росгвардии. Ранее здесь проводились тренировки спортсменов, занятия по патриотическому воспитанию и стрельбы из различных видов оружия.
Учитывая уникальность площадки, региональный Минспорт совместно с руководством ДОСААФ ищет способы восстановления тира. Возобновления работы объекта активно требуют как профессиональные стрелки, так и представители силовых структур. Министр лично осмотрел комплекс и подчеркнул, что тир необходимо вернуть в строй, так как аналогов ему в области нет.