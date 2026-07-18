Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрит кадровые вопросы на будущей неделе, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 18 июля глава Администрации президента Дмитрий Крутой, сообщил белорусскому лидеру график мероприятий на предстоящую неделю. Среди них — кадровые вопросы.
В частности, было сказано об основном упоре на местную вертикаль власти. Также Лукашенко и Крутой обсудили кандидатуры, внесенные на рассмотрение. Лукашенко заявил, что и впредь будет делать серьезный упор на перенос управленческого давления вниз — на уровень председателей райисполкомов. Это связано с мерами, предпринимаемыми для повышения их роли и полномочий в развитии конкретных районов.
Также на неделе с 20 по 26 июля Лукашенко проведет селекторное совещание о ходе уборочной кампании. Президент поручил своевременно убрать и сохранить урожай, который ожидается высоким, акцентировав: с учетом погодных условий необходима слаженная работа зерносушильных комплексов. Еще Лукашенко поручил не снижать темпы заготовки травяных кормов.
Отдельно был поднят вопрос топлива под полную потребность уборочной кампании. Крутой сказал, что проблем в этой сфере нет, однако вскрыты случаи воровства топлива. Лукашенко указал на недопустимость подобных фактов, в том числе из-за дефицита топлива в регионе и мире.
Еще Крутой сказал о формировании протокола поручений по итогам рабочих поездок Лукашенко в Шкловский и Оршанский районы. Например, вопрос известкования почв по степени важности президент считает сопоставимым с задачами по мелиорации. Еще в протоколе поручений анонсировали вопросы реализации договоренностей о сотрудничестве с Узбекистаном.
Говорилось о планируемом совещании по реализации важнейших инвестпроектов с участием Беларуси за границей. Эти вопросы будут обсуждены в развитие договоренностей на высшем уровне с ключевыми партнерами в Азии и Африке, в том числе по итогам недавней длительной командировки президента Беларуси. При этом Лукашенко указал на недостаточную динамику реализации ряда намеченных проектов, необходимых для закрепления на новых рынках.
Накануне Александр Лукашенко обратился к иностранцам, приехавшим в Беларусь по безвизу.
А еще белорусский президент сказал, кому не надо лезть в политику, «черт бы ее побрал».
Тем временем «Белпочта» возобновила отправку посылок в США с одним нюансом.