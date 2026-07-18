Лукашенко рассмотрит кадровые вопросы на будущей неделе

В частности, было сказано об основном упоре на местную вертикаль власти. Также Лукашенко и Крутой обсудили кандидатуры, внесенные на рассмотрение. Лукашенко заявил, что и впредь будет делать серьезный упор на перенос управленческого давления вниз — на уровень председателей райисполкомов. Это связано с мерами, предпринимаемыми для повышения их роли и полномочий в развитии конкретных районов.