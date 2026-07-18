В Виштынецком нацпарке приступили к обустройству экотроп

«Мы уже не в первый раз работаем с этим подрядчиком — он занимался реконструкцией экотропы “Высота Эфа”, оборудовал переход к морю напротив визит-центра и смотровую площадку на море в Королевском бору, настилы служат уже несколько лет, показали себя лучше, чем древесина», — рассказал директор нацпарка Анатолий Калина.