В Виштынецком нацпарке приступили к обустройству экотроп

В Виштынецком национальном парке приступили к обустройству экотроп. Сейчас работы выполняют на маршруте в окрестностях Краснолесья. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе нацпарка.
Сейчас специалисты обустраивают экотропу «Как рождается река». Работы стоимостью 3,4 миллиона рублей выполняет индивидуальный предприниматель Александр Рудик. Протяжённость маршрута составит около двух километров. Подрядчик уже обустроил настил из террасной доски возле родника, мосток через ручей, установил беседку, информационный щит и указатели.
«Мы уже не в первый раз работаем с этим подрядчиком — он занимался реконструкцией экотропы “Высота Эфа”, оборудовал переход к морю напротив визит-центра и смотровую площадку на море в Королевском бору, настилы служат уже несколько лет, показали себя лучше, чем древесина», — рассказал директор нацпарка Анатолий Калина.
К обустройству экотропы вокруг озера Мариново планируют приступить на следующей неделе. Всего на территории нацпарка появится ещё три маршрута и визит-центр.
Ранее сообщали, что на территории Виштынецкого нацпарка благоустроят четыре экотропы и создадут визит-центр. На маршрутах установят стенды, указатели, скамейки и беседки.
Ранее в Калининградской области разработали и направили проектную документацию развития туристического потенциала Виштынца, чтобы войти в федеральный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма». Правительство России в 2026 году направит более миллиарда рублей 18 национальным паркам. Виштынецкому выделяют 160,8 миллиона.
Фото: пресс-служба национального парка.