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Предприятия Дона привлекли более 1,1 млрд рублей на «Иннопроме-2026»

На выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге Ростовская область заключила ряд соглашений с Воронежской и Омской областями по обмену опытом в сфере инноваций и роботизации. Ожидается, что партнерство с Воронежской областью позволит до 2030 года заключить минимум три новых контракта между предприятиями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге Ростовская область заключила ряд соглашений с Воронежской и Омской областями по обмену опытом в сфере инноваций и роботизации. Ожидается, что партнерство с Воронежской областью позволит до 2030 года заключить минимум три новых контракта между предприятиями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Среди крупных проектов — инвестиционное соглашение с заводом «Красный котельщик» (Таганрог) на сумму свыше 400 млн руб. На предприятии начнут выпускать насосные агрегаты для энергетики, они заменят импортные аналоги и обеспечат стабильную работу энергосистем, а также создадут новые рабочие места.

Еще одно соглашение подписано с ООО «ЭКТ»: в Азове появится производственный комплекс парфюмерно-косметической продукции. Инвестиции превысят 750 млн руб., объем выпуска достигнет 14 млн единиц в год, будет создано порядка 175 рабочих мест.