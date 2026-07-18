В Воронеже проведут семинар на тему пищевой безопасности

Семинар направлен на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. На мероприятии обсудят, как проходить проверки Роспотребнадзора без предписаний и штрафов, какой пакет документов необходим для обеспечения безопасности выпускаемой продукции, как правильно делать анализ пищевой безопасности на производстве и другие темы. Помимо этого, участники узнают о бесплатной услуге, оказываемой в центре «Мой бизнес», по цифровой маркировке в системе «Честный знак».