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В Воронеже проведут семинар на тему пищевой безопасности

На мероприятии обсудят, как проходить проверки Роспотребнадзора.

Центр «Мой бизнес» организует 20 июля семинар для предпринимателей на тему «Пищевая безопасность». Мероприятие состоится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в «Центре поддержки предпринимательства Воронежской области».

Семинар направлен на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. На мероприятии обсудят, как проходить проверки Роспотребнадзора без предписаний и штрафов, какой пакет документов необходим для обеспечения безопасности выпускаемой продукции, как правильно делать анализ пищевой безопасности на производстве и другие темы. Помимо этого, участники узнают о бесплатной услуге, оказываемой в центре «Мой бизнес», по цифровой маркировке в системе «Честный знак».

Спикерами на встрече выступят технолог, ведущий специалист Любовь Власова, эксперт пищевой безопасности Андрей Акулов и специалист центра «Мой бизнес» Юлия Кирюшина. Участие в семинаре бесплатное, требуется регистрация по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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