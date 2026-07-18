В Воронеже проведут семинар на тему пищевой безопасности

Центр «Мой бизнес» организует 20 июля семинар для предпринимателей на тему «Пищевая безопасность». Мероприятие состоится по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в «Центре поддержки предпринимательства Воронежской области».
Семинар направлен на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. На мероприятии обсудят, как проходить проверки Роспотребнадзора без предписаний и штрафов, какой пакет документов необходим для обеспечения безопасности выпускаемой продукции, как правильно делать анализ пищевой безопасности на производстве и другие темы. Помимо этого, участники узнают о бесплатной услуге, оказываемой в центре «Мой бизнес», по цифровой маркировке в системе «Честный знак».
Спикерами на встрече выступят технолог, ведущий специалист Любовь Власова, эксперт пищевой безопасности Андрей Акулов и специалист центра «Мой бизнес» Юлия Кирюшина. Участие в семинаре бесплатное, требуется регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.