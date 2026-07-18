Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с жильём для сирот в Омской области

В социальных сетях появилось коллективное видеообращение к главе Следственного комитета России от жителей Омской области, относящихся к категории детей-сирот. Авторы обращения сообщают, что не могут получить жильё. По их словам, из-за недостаточного финансирования выделяется крайне мало квартир и жилищных сертификатов.