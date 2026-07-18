Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с жильём для сирот в Омской области

В социальных сетях появилось коллективное видеообращение к главе Следственного комитета России от жителей Омской области, относящихся к категории детей-сирот. Авторы обращения сообщают, что не могут получить жильё. По их словам, из-за недостаточного финансирования выделяется крайне мало квартир и жилищных сертификатов.
По данному факту следственные органы СК России по Омской области уже расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК РФ «Халатность».
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Виталию Батищеву представить доклад о ходе расследования, принятых мерах по защите прав граждан, а также о результатах проверки доводов, изложенных в обращении.