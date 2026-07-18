Не забывается такое никогда: 6 романтических фильмов про то, как прекрасна первая любовь

Первая любовь — очень светлое чувство, о котором приятно вспоминать. Ностальгия по молодости и романтике вдохновляет не только поэтов и писателей, но и авторов кино. «Клопс» вспомнил шесть фильмов, посвящённых прекрасному чувству.
«Королевство полной луны»12+
Сирота Сэм (Джаред Гилман) и его подруга Сьюзи (Кара Хэйуорд) проводят лето 1965 года на небольшом острове у побережья Новой Англии. Уставшие от своих не очень-то детских проблем, ребята решают сбежать вместе. Испуганные взрослые — полиция, родители и скауты — бросаются на поиски.
Уэс Андерсон вплёл в сюжет обычного приключенческого фильма тонкую драму о взрослении — и о первой любви, конечно. Благодаря его фирменному стилю — тщательно выстроенным кадрам, пастельной гамме и иронии — фильм высоко оценили критики. Актёрский состав тоже собрался выдающийся: Брюс Уиллис, Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Фрэнсис Макдорманд, Тильда Суинтон и Харви Кейтель.
«Маленький Манхэттен»12+
Юный Гейб (Джош Хатчерсон) влюбляется в свою одноклассницу Розмари (Чарли Рэй). Прежде девчонки казались ему глупыми, но новые чувства заставляют парня пересмотреть своё отношение. Теперь Розмари кажется Гейбу прекрасной и недосягаемой, а привычные улицы Манхэттена превращаются в сказку.
Режиссёр Марк Левин показал первую любовь глазами подростка. Первые свидания, признания и другие события, которые взрослым кажутся незначительными, становятся основополагающими для Гейба. Хотя фильм вышел больше 20 лет назад, но всё еще остаётся одной из лучших картин про подростковые чувства.
«Привет, Джули!»12+
Школьница Джули (Мадлен Кэрролл) с первого взгляда влюбляется в нового соседа Брайса (Каллэн МакОлифф). Мальчик не отвечает ей взаимностью и старается держаться подальше. Спустя несколько лет их отношения меняются: Джули начинает сомневаться в своих чувствах, а Брайс, наоборот, замечает, что за странностями и упрямством девочки скрывается сильный характер и её особенный взгляд на мир.
Роб Райнер снял камерную историю о подростках без идеализации. Ребята ошибаются, принимают поспешные решения — в общем, ведут себя как дети, которыми и являются. Любопытная особенность фильма — двойная структура повествования: одни и те же события показаны сначала глазами Джули, а затем глазами Брайса.
«Сумасшедшая любовь»16+
Адам (Чарли Пламмер) страдает шизофренией. Из-за насмешек одноклассников он переходит в новую школу, где знакомится с Майей (Тейлор Расселл) — умной и независимой девушкой, которой нет дела до его диагноза. Их отношения становятся для Адама важной поддержкой, но не избавляют его от главной проблемы — болезнь никуда не исчезла.
Молодёжная драма Тора Фройденталя основана на одноимённой книге Джулии Уолтон. В фильме много медицины, но в первую очередь он о взрослении героя — в условиях, когда все вокруг считают его больным. И о любви, которая поддерживает и помогает не терять надежду.
«Всем парням, которых я любила»12+
Лара (Лана Кондор) — тихая старшеклассница, которая пишет письма всем парням, в которых была влюблена, но не отправляет их. Однако однажды они послания попадают к адресатам. Лара сталкивается с последствиями своих фантазий — и помочь ей соглашается одноклассник Питер (Ноа Сентинео).
Романтическая комедия Сьюзен Джонсон тоже основана на книге. Фильм построен как классическая подростковая комедия, но поднимает серьёзную тему: как выбрать между безопасными мечтами и реальностью? Фильм хорошо приняли критики и зрители, поэтому появилось два сиквела: «Всем парням: P.S. Я люблю тебя»18+ и «Всем парням: С любовью…»18+.
«Страна Саша»16+
17-летний Саша (Марк Эйдельштейн) заканчивает школу, но не знает, что хочет делать дальше. Он рисует, катается на скейте и избегает серьёзных отношений, объясняя собственную неуверенность тем, что отец рано лишился отца. Всё меняется после знакомства с Женей (Мария Мацель) — такой же одинокой девушкой, которой тоже трудно находить общий язык с окружающим миром.
Дебютный фильм Юлии Трофимовой — история о взрослении, первой любви и попытке найти себя. Фильм снят по одноимённой повести Галы Узрютовой. Герои фильма сталкиваются с вопросами, знакомыми многим: как выбрать свой путь, перестать жить чужими ожиданиями и принять собственные слабости.
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