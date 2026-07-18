Не забывается такое никогда: 6 романтических фильмов про то, как прекрасна первая любовь

17-летний Саша (Марк Эйдельштейн) заканчивает школу, но не знает, что хочет делать дальше. Он рисует, катается на скейте и избегает серьёзных отношений, объясняя собственную неуверенность тем, что отец рано лишился отца. Всё меняется после знакомства с Женей (Мария Мацель) — такой же одинокой девушкой, которой тоже трудно находить общий язык с окружающим миром.