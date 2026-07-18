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В Крыму откроют 5 агротехнологических классов в этом году

Базой для практики будущих аграриев станут конкретные предприятия.

Пять специализированных агротехнологических классов создадут в этом году в Крыму по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Образовательные площадки появятся в Симферопольском, Первомайском и Бахчисарайском районах, сообщили в аппарате совета министров республики.

Школьники из этих районов получат возможность углубленно изучать биотехнологии, основы агрономии, почвоведение и современные сельскохозяйственные технологии, не покидая свои районы. Партнерами и грантополучателями проекта стали агрофирма «Тургеневская», компания «Триа Руссланд», кооператив «Правда», производитель колбасных изделий и мясных деликатесов «МПК “Скворцово”». Эти предприятия не только предоставят необходимые ресурсы для оснащения классов, но и станут базой для практики будущих агрономов, механизаторов и ветеринаров.

«Агротехклассы — это связь между теорией и практикой. Мы закладываем основу для привлечения мотивированной молодежи в аграрный сектор экономики Крыма. Ребята смогут погрузиться в профессию и принять осознанное решение о своем дальнейшем пути», — подчеркнул министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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