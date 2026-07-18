В Крыму откроют 5 агротехнологических классов в этом году

Школьники из этих районов получат возможность углубленно изучать биотехнологии, основы агрономии, почвоведение и современные сельскохозяйственные технологии, не покидая свои районы. Партнерами и грантополучателями проекта стали агрофирма «Тургеневская», компания «Триа Руссланд», кооператив «Правда», производитель колбасных изделий и мясных деликатесов «МПК “Скворцово”». Эти предприятия не только предоставят необходимые ресурсы для оснащения классов, но и станут базой для практики будущих агрономов, механизаторов и ветеринаров.