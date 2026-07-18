Рейс в Батуми задержан на несколько часов в аэропорту Волгограда

В аэропорту «Сталинград» в субботу, 18 июля, сидят на чемоданах пассажиры, ожидающие вылет в Батуми. Самолет, который должен был вылететь в Грузию из Волгограда в 11.40, пока отложен на 15.20. Это связано с поздним прибытием воздушного судно: из Батуми борт вылетел с четырехчасовой задержкой.