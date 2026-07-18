В Петербурге приступили к ремонту участка на Светлановском проспекте

Ремонтные работы стартовали на участке Светлановского проспекта в Калининском районе Санкт-Петербурга. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в порядок приведут объект протяженностью 4 км, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.
Работы ведутся на участке от Тихорецкого до Суздальского проспекта. Специалисты подрядной организации уже завершили перестановку бортовых камней и ремонт люков колодцев. В настоящее время дорожники демонтируют изношенное покрытие проезжей части.
Следующими этапами ремонта станут укладка асфальтобетона, локальный ремонт тротуаров, нанесение разметки и благоустройство территории. Всего в ходе ремонта дорожники уложат на проезжей части и тротуарах свыше 100 тыс. кв. м нового покрытия.
Светлановский проспект обеспечивает связь между крупными жилыми массивами и играет значимую роль в организации движения как общественного, так и личного транспорта. Проспект способствует распределению транспортных потоков, снижая нагрузку на другие магистрали района.
Отметим, что в 2025 году было обновлено дорожное покрытие на участке проспекта от Светлановской площади до Тихорецкого проспекта протяженностью 2,6 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.