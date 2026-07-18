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40 460 обращений поступило в прокуратуру Воронежской области

Чаще всего заявителей беспокоили вопросы законности в сфере ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В органы прокуратуры Воронежской области в первом полугодии 2026 года поступило 40 460 обращений от граждан и юридических лиц. Больше половины из них (20 751) удалось разрешить непосредственно работникам прокуратуры. По итогам рассмотрения 7024 обращений признаны обоснованными.

На личный прием к прокурорам за полгода обратилось 7087 заявителей. Это на 9,8% больше, чем годом раньше.

В ведомстве отметили, что чаще всего заявителей волновали вопросы законности в сфере ЖКХ, нарушения трудового, земельного законодательства, неисполнения судебных решений и соблюдения прав несовершеннолетних.

В течение полугода прокуроры выявили 7378 нарушений законов, принесли больше 5 тысяч актов прокурорского реагирования.