40 460 обращений поступило в прокуратуру Воронежской области

В органы прокуратуры Воронежской области в первом полугодии 2026 года поступило 40 460 обращений от граждан и юридических лиц. Больше половины из них (20 751) удалось разрешить непосредственно работникам прокуратуры. По итогам рассмотрения 7024 обращений признаны обоснованными.