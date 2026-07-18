На «Заводе Бормаш» в Воронежской области внедрят бережливое производство

«Из-за роста объемов производства и информации мы поняли, что старые подходы больше не работают. Вопросы повышения производительности, прозрачного оперативного планирования, мотивации стали приобретать особую остроту. Чтобы избежать срыва контрактов и увеличения себестоимости продукции, организационные и аналитические задачи будем теперь решать с помощью бережливого производства. И участие в проекте нам в этом поможет», — отметил директор «Завода Бормаш» Максим Мальшин.