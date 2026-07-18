На «Заводе Бормаш» в Воронежской области внедрят бережливое производство

«Завод Бормаш» из Воронежской области стал участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятие планирует оптимизировать рабочие процессы за счет внедрения бережливых технологий, сообщили в АНО «РЦК».
«Из-за роста объемов производства и информации мы поняли, что старые подходы больше не работают. Вопросы повышения производительности, прозрачного оперативного планирования, мотивации стали приобретать особую остроту. Чтобы избежать срыва контрактов и увеличения себестоимости продукции, организационные и аналитические задачи будем теперь решать с помощью бережливого производства. И участие в проекте нам в этом поможет», — отметил директор «Завода Бормаш» Максим Мальшин.
Компания специализируется на производстве оборудования для нефтегазодобывающей и перерабатывающей, химической, металлургической и энергетической отраслей промышленности. Значительную долю выручки — 29,1% — предприятию приносит изготовление аппаратов воздушного охлаждения, поэтому в качестве пилотного потока приняли решение выбрать оптимизацию процесса изготовления этой продукции.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.