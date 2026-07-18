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Трамваи и автобусы в центре Самары изменят маршруты до 5 августа

Публикуем схему движения общественного транспорта.

Источник: Freepik

В центре Самары из‑за ремонта трамвайных путей меняются маршруты четырёх трамваев и четырёх автобусов.

Вечером 17 июля в центре Самары начался ремонт трамвайной ветки на улице Красноармейской. Работы затронут участок от улицы Агибалова до Спортивной и продлятся до 5 августа. На время ремонта трамвайная линия будет полностью выведена из эксплуатации.

Четыре трамвайных маршрута временно изменят схемы движения:

· № 1, № 16 и № 4 пойдут в объезд через улицы Полевую, Мичурина, Клиническую, Чернореченскую и Киевскую.· № 23 будет следовать по кольцевому маршруту через улицы Врубеля, Гаражную, Антонова-Овсеенко, Ставропольскую, XXII Партсъезда, Гагарина, Промышленности, Аэродромную, Партизанскую, Киевскую, Чернореченскую, Мичурина, Полевую, проспект Ленина и Ново-Садовую.

Как изменятся автобусные маршруты.

С 22:00 17 июля до 05:00 5 августа участок улицы Красноармейской будет закрыт для движения транспорта. Автобусы № 52, 53, 56 и 226 поедут в объезд:

· В центр: по Красноармейской, Спортивной, Вилоновской, Агибалова, затем снова на Красноармейскую и далее по обычным маршрутам.· Из центра: по Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, Спортивной, затем по обычной схеме.

В мэрии подчеркнули, что работы на Красноармейской не повлияют на движение троллейбусов: перекрёстки с улицами Агибалова и Спортивной останутся частично доступными для проезда.

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