Трамваи и автобусы в центре Самары изменят маршруты до 5 августа

В центре Самары из‑за ремонта трамвайных путей меняются маршруты четырёх трамваев и четырёх автобусов.
Вечером 17 июля в центре Самары начался ремонт трамвайной ветки на улице Красноармейской. Работы затронут участок от улицы Агибалова до Спортивной и продлятся до 5 августа. На время ремонта трамвайная линия будет полностью выведена из эксплуатации.
Четыре трамвайных маршрута временно изменят схемы движения:
· № 1, № 16 и № 4 пойдут в объезд через улицы Полевую, Мичурина, Клиническую, Чернореченскую и Киевскую.· № 23 будет следовать по кольцевому маршруту через улицы Врубеля, Гаражную, Антонова-Овсеенко, Ставропольскую, XXII Партсъезда, Гагарина, Промышленности, Аэродромную, Партизанскую, Киевскую, Чернореченскую, Мичурина, Полевую, проспект Ленина и Ново-Садовую.
Как изменятся автобусные маршруты.
С 22:00 17 июля до 05:00 5 августа участок улицы Красноармейской будет закрыт для движения транспорта. Автобусы № 52, 53, 56 и 226 поедут в объезд:
· В центр: по Красноармейской, Спортивной, Вилоновской, Агибалова, затем снова на Красноармейскую и далее по обычным маршрутам.· Из центра: по Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого, Спортивной, затем по обычной схеме.
В мэрии подчеркнули, что работы на Красноармейской не повлияют на движение троллейбусов: перекрёстки с улицами Агибалова и Спортивной останутся частично доступными для проезда.