Режим повышенной готовности ввели в Первомайском районе Новосибирска из-за аварийного ЦТП

В случае развития аварийной ситуации без тепла могут остаться жители домов по улицам Березовой, Шукшина, Пришвина и Твардовского. Чтобы не допустить такого сценария, власти оперативно ввели режим повышенной готовности и определили подрядчика для экстренного вмешательства. Аварийный ремонт поручили муниципальному унитарному предприятию «Энергия». Стоит отметить, что проблемы с этим объектом фиксировались и ранее — этот ЦТП уже был включен в план мероприятий по реконструкции имущества МУП «Энергия».