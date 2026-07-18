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Режим повышенной готовности ввели в Первомайском районе Новосибирска из-за аварийного ЦТП

В Первомайском районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Причиной стало аварийное состояние здания центрального теплового пункта (ЦТП-п05/1) на улице Березовой, 3. По данным властей, износ конструкций угрожает стабильности теплоснабжения сразу нескольких улиц.

В случае развития аварийной ситуации без тепла могут остаться жители домов по улицам Березовой, Шукшина, Пришвина и Твардовского. Чтобы не допустить такого сценария, власти оперативно ввели режим повышенной готовности и определили подрядчика для экстренного вмешательства. Аварийный ремонт поручили муниципальному унитарному предприятию «Энергия». Стоит отметить, что проблемы с этим объектом фиксировались и ранее — этот ЦТП уже был включен в план мероприятий по реконструкции имущества МУП «Энергия».

Как сообщается в постановлении, в случае аварийной ситуации без теплоснабжения могут остаться жители многоквартирных домов на нескольких улицах. Меры приняты для предотвращения развития аварийной ситуации и обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в преддверии нового отопительного сезона.