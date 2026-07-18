После 9 и 11 класса: колледжи Беларуси начали прием документов у абитуриентов

Так, выпускники 9-х классов смогут подать заявления на бюджетную форму обучения по 3 августа, а на платную — по 10 августа. А для тех, кто окончил 11 классов, сроки приема отличаются: по 11 августа для поступления за счет бюджета и по 15 августа для обучения на платной основе.