После 9 и 11 класса: колледжи Беларуси начали прием документов у абитуриентов

Так, выпускники 9-х классов смогут подать заявления на бюджетную форму обучения по 3 августа, а на платную — по 10 августа. А для тех, кто окончил 11 классов, сроки приема отличаются: по 11 августа для поступления за счет бюджета и по 15 августа для обучения на платной основе.
Абитуриентам, которым предстоит сдавать вступительные испытания, необходимо предоставить документы раньше: выпускникам базовой школы — по 23 июля, а выпускникам средней школы — по 4 августа. Испытания для девятиклассников пройдут с 24 по 29 июля, для одиннадцатиклассников — с 5 по 8 августа.
Зачисление поступающих после 9-го класса на бюджет завершится по 6 августа, на платные — по 12 августа. Выпускников 11-х классов будут зачислять на бюджет по 13 августа, а на платную форму обучения — по 17 августа.
Отдельные правила действуют для сельскохозяйственных специальностей. Девятиклассники могут подать документы на бюджет по 6 августа, а на платное обучение — по 10 августа. Зачисление по этим направлениям пройдет по 8 и 12 августа соответственно.
Для выпускников 11-х классов прием на бюджет продлится по 13 августа, на платные места — по 15 августа. Первых зачислят по 14 августа, вторых — по 17 августа.
Прием на сельскохозяйственные специальности в заочной форме обучения будет проходить с 15 октября по 30 ноября. Зачислить студентов планируют по 10 декабря.
Для поступления на специальность «Правовое обеспечение общественной безопасности» выпускникам 11-х классов необходимо подать документы на бюджет по 1 августа. Зачисление по этому направлению завершится по 7 августа.
Всего в 2026 году колледжи Беларуси рассчитывают принять около 39 тысяч учащихся. Из них 31,44 тысячи мест предусмотрены для обучения за счет средств бюджета.