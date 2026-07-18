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В центре Алматы частично отключилось электричество в +40: названа причина

18 июля 2026 года в ряде домов Алмалинского района Алматы отключилось электричество, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +27°

Как рассказали в акимате города, в результате технологического нарушения произошло отключение электроснабжения в квадрате улиц: Муратбаева — Байтурсынова — Кашгарская — проспекта Сейфуллина.

«На месте работает аварийно-восстановительная бригада АО “АЖК”. Специалисты проводят работы по выявлению и устранению причины технологического нарушения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 30 минут», — сообщили в акимате Алматы журналисту Zakon.kz в 15:19 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Казахстане производителям социально значимых продуктов снизят тарифы на электроэнергию.