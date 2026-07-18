В центре Алматы частично отключилось электричество в +40: названа причина

«На месте работает аварийно-восстановительная бригада АО “АЖК”. Специалисты проводят работы по выявлению и устранению причины технологического нарушения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 30 минут», — сообщили в акимате Алматы журналисту Zakon.kz в 15:19 по местному времени.