Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гатчинском районе Ленобласти запустили прокат туристического оборудования

В зависимости от предпочтений гости могут выбрать сапборды, каяки, байдарки и туристические палатки.

Источник: Национальные проекты России

Пункт проката туристического оборудования начал работу вблизи берега реки Оредеж и озера Орлинского в Гатчинском районе Ленинградской области. Объект открылся по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в комитете по культуре и туризму региона.

Новый пункт проката представляет собой полноценное сервисное пространство. Внутри оборудованы выставочная зона для инвентаря, место для переодевания, санитарная зона и камера хранения. Ассортимент оборудования рассчитан на разные виды активности. Гости могут выбрать сапборды, каяки, байдарки, туристические палатки — в зависимости от своих предпочтений и уровня подготовки.

Реализация проекта нацелена на популяризацию путешествий по Ленинградской области, а также на повышение качества обслуживания отдыхающих.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.