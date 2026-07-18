В Гатчинском районе Ленобласти запустили прокат туристического оборудования

Пункт проката туристического оборудования начал работу вблизи берега реки Оредеж и озера Орлинского в Гатчинском районе Ленинградской области. Объект открылся по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в комитете по культуре и туризму региона.
Новый пункт проката представляет собой полноценное сервисное пространство. Внутри оборудованы выставочная зона для инвентаря, место для переодевания, санитарная зона и камера хранения. Ассортимент оборудования рассчитан на разные виды активности. Гости могут выбрать сапборды, каяки, байдарки, туристические палатки — в зависимости от своих предпочтений и уровня подготовки.
Реализация проекта нацелена на популяризацию путешествий по Ленинградской области, а также на повышение качества обслуживания отдыхающих.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.