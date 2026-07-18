Еще 2 библиотеки Крыма получат статус модельных в сентябре

Статус модельных библиотек получат два учреждения культуры в сельских поселениях Крыма в сентябре этого года по нацпроекту «Семья», сообщила министр культуры республики Татьяна Манежина.
Так, в библиотеке семейного чтения поселка Новоозерное завершены работы по переоснащению помещений. В учреждение поставлена современная мебель, закуплено необходимое техническое и мультимедийное оборудование. Библиотечный фонд пополнился более чем на 2 тысячи экземпляров печатных изданий.
В Заветленинской библиотеке Джанкойского района модернизация вышла на завершающую стадию. В настоящее время ведутся работы по сборке мебели, после чего специалисты приступят к установке оборудования.
«Открытие модельных библиотек в сельской местности кардинально меняет культурный ландшафт, открывает перед жителями новые горизонты в творческом и интеллектуальном развитии, разнообразит досуг. Библиотеки — это уже не просто хранилища книг, а многофункциональные центры притяжения, которые становятся точками роста для всего сообщества», — отметила Татьяна Манежина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.