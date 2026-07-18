МЧС предупреждает о грозе и ливне в Калининградской области. Ухудшение погоды прогнозируют днём в субботу, 18 июля. Информацию опубликовали на сайте ведомства.
«По Калининградской области в ближайшие три часа ожидается гроза, ливневой дождь. Смещение с юга-запада на северо-восток. Сейчас гроза в Мамоново», — говорится в сообщении.
Во время грозы запрещено выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.