В Перми с 18 июля автобус № 64 будет останавливаться на новой остановке

После открытия «Бульвара Преображенского» общее количество благоустроенных остановочных пунктов в Перми достигнет 1300. В городской администрации отмечают, что работа по развитию транспортной инфраструктуры ведется постоянно. За последние шесть лет в городе появилось еще 145 новых остановок, что позволяет улучшать транспортное сообщение и обеспечивать общественным транспортом все больше районов.