В Перми с 18 июля автобус № 64 будет останавливаться на новой остановке

С пятницы, 18 июля, на автобусном маршруте № 64 начнет работать новая остановка под названием «Бульвар Преображенского». Она будет доступна для пассажиров в обоих направлениях движения.
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, для нового остановочного пункта оборудовали посадочные площадки с заездными карманами, установили современные павильоны, провели освещение и организовали пешеходный переход.
Появление новой остановки сделает общественный транспорт более доступным для жителей жилого комплекса «Клубный пригород “МЫ”» и микрорайона Заостровка.
После открытия «Бульвара Преображенского» общее количество благоустроенных остановочных пунктов в Перми достигнет 1300. В городской администрации отмечают, что работа по развитию транспортной инфраструктуры ведется постоянно. За последние шесть лет в городе появилось еще 145 новых остановок, что позволяет улучшать транспортное сообщение и обеспечивать общественным транспортом все больше районов.