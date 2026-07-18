В Воронежской области отметят границы водоохранных зон

Минприроды Воронежской области установит 76 информационных знаков, отмечающих границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек региона. Такая работа проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве.
Новая инфраструктура появится на прибрежных защитных полосах рек Богучарка, Девица, Икорец, Карачан, Осередь, Подгорная, Потудань, Савала, Сухая Россошь, Толучеевка, Хворостань и Черная Калитва. Знаки установят на металлических опорах, забетонированных и помещенных в землю. Срок окончания работ — не позднее 1 октября этого года.
Напомним также, что в регионе продолжается реализация еще одного контракта по мониторингу краснокнижных видов растений, животных и грибов в рамках ведения Красной книги Воронежской области. Победителю предстоит в срок до 1 октября этого года актуализировать сведения о редких и исчезающих видах растений и животных на территориях Поворинского, Грибановского, Новохоперского, Бутурлиновского, Терновского и других районов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.