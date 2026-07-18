В Воронежской области отметят границы водоохранных зон

Напомним также, что в регионе продолжается реализация еще одного контракта по мониторингу краснокнижных видов растений, животных и грибов в рамках ведения Красной книги Воронежской области. Победителю предстоит в срок до 1 октября этого года актуализировать сведения о редких и исчезающих видах растений и животных на территориях Поворинского, Грибановского, Новохоперского, Бутурлиновского, Терновского и других районов.