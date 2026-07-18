Новый речной маршрут из Нижнего Новгорода до села Чулково Вачского района

Новый речной маршрут до села Чулково (Вачский район) открывается в Нижегородской области. Рейсы будут отправляться из Нижнего Новгорода и делать остановки в Дзержинске и Павлове, сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
«Водолёт» начала продажу билетов на рейсы Нижний Новгород — Чулково. Первый рейс запланирован на 21 июля, а в дальнейшем отправления из Нижнего Новгорода будут каждую неделю по вторникам.
Всего в навигацию 2026 года «Валдаи» и «Метеоры» работают на 18 направлениях: 11 регулярных и 7 экскурсионно-прогулочных маршрутах.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что компания «Водолет» снова запустила рейсы по реке между Нижним Новгородом и Дзержинском на судах «Валдай».