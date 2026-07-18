Новый речной маршрут из Нижнего Новгорода до села Чулково Вачского района

Новый речной маршрут до села Чулково (Вачский район) открывается в Нижегородской области. Рейсы будут отправляться из Нижнего Новгорода и делать остановки в Дзержинске и Павлове, сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.