До 32% сверху: российский юрист оценил, как подработка влияет на доход

Юрист hh.ru Александр Кузнецов напомнил, что дополнительная работа должна быть оформлена по правилам трудового законодательства. Если сотрудник выполняет новые обязанности у своего работодателя в пределах обычного рабочего дня, это нужно документально закрепить, а компания обязана назначить доплату. Если же человек устраивается на вторую работу к тому же или другому работодателю, оформляется отдельный трудовой договор, а занятость обычно не должна превышать четырёх часов в день.