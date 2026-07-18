В Константиновском районе нашли 50 тонн подсолнечника без проверки на пестициды

Причиной нарушения стало то, что индивидуальный предприниматель принял декларацию на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности. В частности, лабораторные исследования не включали определение остаточных количеств пестицидов, применяемых при выращивании подсолнечника. Таким образом, производитель не обеспечил надлежащее исполнение требований российского законодательства и нарушил порядок декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.