Названы самые популярные вакансии для студентов в России

«Активнее всего среди студентов искали логистов (+151%), а средние предлагаемые зарплаты для молодых специалистов достигали 93 297 рублей в месяц. Значительно больше предложений о работе появилось для ремонтников (+150%) — здесь они могли рассчитывать в среднем на 111 711 рублей в месяц», — говорится в сообщении.