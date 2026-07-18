Названы самые популярные вакансии для студентов в России

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российские работодатели за первое полугодие 2026 года сильнее всего увеличили число предложений для студентов на должности логистов, ремонтников и строителей, выяснили аналитики «Авито Работы» (исследование есть у РИА Новости).
«Активнее всего среди студентов искали логистов (+151%), а средние предлагаемые зарплаты для молодых специалистов достигали 93 297 рублей в месяц. Значительно больше предложений о работе появилось для ремонтников (+150%) — здесь они могли рассчитывать в среднем на 111 711 рублей в месяц», — говорится в сообщении.
В тройку лидеров также вошли строители: количество доступных для студентов вакансий увеличилось в 2,4 раза за год, а средние предлагаемые зарплаты составили 132 656 рублей в месяц.
Больше всего число доступных для студентов вакансий выросло в Забайкальском крае — на 30%, а также в Амурской области — на 23%.