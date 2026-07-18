В Великом Новгороде к концу осени отремонтируют поликлинику № 4

Поликлинику № 4 в Великом Новгороде обновят до конца ноября этого года. Работы в здании, которому больше 25 лет, ведутся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Новгородской области.
В медучреждении заменят крышу, двери, полы, а внутри появятся современный интерьер, удобная навигация и комфортные зоны ожидания для пациентов. Особое внимание будет уделено доступной среде: в поликлинике установят новый лифт и пандусы для маломобильных людей. Кроме того, там обустроят отдельный вход для получения неотложной помощи — это снизит риски распространения инфекций и сделает прием более безопасным.
Строителями уже выполнен демонтаж старых перегородок, сделана стяжка полов. В активной фазе — ремонт кровли, штукатурные и электромонтажные работы, а также замена системы отопления. В ближайшее время подрядчик приступит к установке окон и дверей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.