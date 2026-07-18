В Великом Новгороде к концу осени отремонтируют поликлинику № 4

В медучреждении заменят крышу, двери, полы, а внутри появятся современный интерьер, удобная навигация и комфортные зоны ожидания для пациентов. Особое внимание будет уделено доступной среде: в поликлинике установят новый лифт и пандусы для маломобильных людей. Кроме того, там обустроят отдельный вход для получения неотложной помощи — это снизит риски распространения инфекций и сделает прием более безопасным.