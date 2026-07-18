Пять ладожских нерп вернулись в дикую природу после реабилитации

Пять самцов ладожской кольчатой нерпы выпустили в акваторию Ладожского озера после завершения курса реабилитации. Животные вернулись в дикую природу на западном берегу водоема.
Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал», все нерпы попали в Центр спасения морских млекопитающих весной в тяжелом состоянии. На момент поступления их вес составлял от 5 до 6,5 кг.
За время восстановления животные значительно окрепли, набрали вес до 13−15 кг, научились самостоятельно добывать рыбу и перестали избегать контакта с человеком.
Специалисты отметили, что выпуск прошел при благоприятных условиях. На территории установилась теплая погода, на озере наблюдалось умеренное волнение, а кормовая база была достаточной для самостоятельной жизни нерп.
После выпуска все животные уверенно вошли в воду и начали осваиваться в естественной среде.