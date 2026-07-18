Спортивный фестиваль «Тёмные ночи» пройдёт в Перми 15 августа

Ежегодный спортивный фестиваль «Тёмные ночи» пройдёт в краевой столице 15 августа, сообщают организаторы.
Мероприятие состоится на Тихом Компросе. В этом году в программе впервые появился детский забег — стартовые номера для юных участников разработали сами дети.
Одним из основных событий станет двухкилометровый забег. По словам организаторов, он для тех, кто просто хочет провести время весело без соревнований. Участников призывают прийти в ярких светящихся костюмах, добавить неон и блёстки. Самые необычные образы отметят призами.
Девиз фестиваля в этом году «Время быть собой!». Помимо забега состоятся велозаезды.
После спортивной части гостей ждёт музыкальная программа: DJ-сеты, выступление хора и танцевальные номера.
«Можно медленно, можно быстро, можно всей компанией. Неважно, бегали ли вы раньше или нет, “Тёмные ночи” — забег, в котором может поучаствовать даже ваша бабушка», — отметили организаторы.
Зарегистрироваться на забег и велогонку можно на сайте.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что в финале фестиваля «Город встреч» выступит Пётр Налич.