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Лукашенко высказался о ситуации с топливом в Беларуси и регионе

Лукашенко озвучил жесткое требование по топливу в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с топливом и сказал, чего быть не должно, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Тема топлива обсуждалась 18 июля во время доклада главы Администрации президента Дмитрия Крутого белорусскому лидеру.

В частности, отдельное внимание Лукашенко уделил вопросу обеспечения уборочной кампании топливом под полную потребность.

Крутой констатировал, что в Беларуси нет проблем в данной сфере, однако рассказал, что специально созданной рабочей группой были вскрыты случаи воровства топлива.

Лукашенко указал на недопустимость подобных фактов особенно на фоне дефицита топливных ресурсов в регионе и мире.

Напомним, ранее «Белнефтехим» прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в Беларуси.

А еще мы писали, что в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже.

Еще Александр Лукашенко скоро поедет в командировку — уже известны маршрут и причина.

Кроме того, сообщили, что глава Беларуси рассмотрит кадровые вопросы на будущей неделе.

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