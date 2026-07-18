Лукашенко высказался о ситуации с топливом в Беларуси и регионе

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с топливом и сказал, чего быть не должно, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Тема топлива обсуждалась 18 июля во время доклада главы Администрации президента Дмитрия Крутого белорусскому лидеру.
В частности, отдельное внимание Лукашенко уделил вопросу обеспечения уборочной кампании топливом под полную потребность.
Крутой констатировал, что в Беларуси нет проблем в данной сфере, однако рассказал, что специально созданной рабочей группой были вскрыты случаи воровства топлива.
Лукашенко указал на недопустимость подобных фактов особенно на фоне дефицита топливных ресурсов в регионе и мире.
Напомним, ранее «Белнефтехим» прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в Беларуси.
А еще мы писали, что в России ограничили рост цен на белорусские бензин и дизель на бирже.
Еще Александр Лукашенко скоро поедет в командировку — уже известны маршрут и причина.
Кроме того, сообщили, что глава Беларуси рассмотрит кадровые вопросы на будущей неделе.