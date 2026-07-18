В Ленобласти прошел турнир по бадминтону в рамках XIII летней Спартакиады

Второй этап XIII летней Спартакиады учащихся среди спортсменов Северо-Западного федерального округа состоялся в Гатчине в Ленобласти. На корт вышли 29 сильнейших юных бадминтонистов из пяти регионов РФ, сообщили в областном комитете по физической культуре и спорту.
Участники представляли Ленинградскую, Калининградскую и Вологодскую области, а также Республику Коми и Санкт-Петербург. Соревнования прошли в рамках реализации целей и задач государственной программы «Спорт России». В течение трех дней спортсмены состязались в мужском и женском одиночном, парном и смешанном разрядах.
По итогам командного зачета первое место заняли спортсмены Санкт-Петербурга, серебро завоевала команда Ленобласти, а бронзу — бадминтонисты Калининградской области. Сильнейшие спортсмены отправятся на финальный, третий этап Спартакиады, который пройдет с 3 по 9 сентября в городе Раменское Московской области.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.