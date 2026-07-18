Мастер-классы, интерактивы и «особый сюрприз»: Балтийск анонсировал День города

«Весь день на разных площадках города для вас будут выступать местные и приглашенные творческие коллективы. Пройдут разнообразные мастер-классы, интерактивные и игровые программы, спортивные турниры и множество других активностей. По традиции на главной сцене Балтийска мы наградим новых Почетных граждан округа. И это еще не всё. Мы готовим для балтийцев и гостей города особый сюрприз: вас ждет выступление известных столичных артистов. Уже на следующей неделе мы раскроем имена и пригласим всех на большой праздничный концерт!» — говорится в анонсе.