Новые правила назначения единого пособия вводят в Новосибирской области с 21 июля

С этого дня уход за близким родственником будет считаться уважительной причиной отсутствия дохода при назначении пособия. Это обстоятельство необходимо будет подтвердить в Социальном фонде России. Нововведение распространяется как на самого заявителя, так и на членов его семьи.
Кроме того, Социальный фонд начнет проверять фактическое место проживания заявителей. Проверка будет проводиться независимо от региона подачи заявления и величины прожиточного минимума. Специалисты будут сверять сведения о месте пребывания или фактического проживания гражданина.
Ранее сообщалось, что МВД предупредило о новой схеме мошенников с QR-кодами.