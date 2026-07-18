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Новые правила назначения единого пособия вводят в Новосибирской области с 21 июля

С 21 июля в Новосибирской области вступят в силу изменения в правила назначения единого пособия. Об этом рассказали в пресс-службе Социального фонда России по региону.

Источник: Сиб.фм

С этого дня уход за близким родственником будет считаться уважительной причиной отсутствия дохода при назначении пособия. Это обстоятельство необходимо будет подтвердить в Социальном фонде России. Нововведение распространяется как на самого заявителя, так и на членов его семьи.

Кроме того, Социальный фонд начнет проверять фактическое место проживания заявителей. Проверка будет проводиться независимо от региона подачи заявления и величины прожиточного минимума. Специалисты будут сверять сведения о месте пребывания или фактического проживания гражданина.

Ранее сообщалось, что МВД предупредило о новой схеме мошенников с QR-кодами.