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20-летняя девушка погибла в перевернувшемся Matiz под Волгоградом

В Быковском районе Волгоградской области Matiz съехал на обочину и перевернулся — 20-летняя девушка погибла, ребенок госпитализирован.

20-летняя девушка погибла, а находившийся с ней в машине ребёнок попал в больницу после ДТП в Быковском районе Волгоградской области.

Автомобиль Daewoo Matiz съехал на обочину трассы и перевернулся. Авария произошла накануне, 17 июля в 12:40 на 650-м километре дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

Как сообщили в региональном главке МВД, за рулем была сама погибшая. Девушка не справилась с управлением, малолитражка резко ушла с проезжей части, после чего опрокинулась. Прибывшие на место врачи скорой подтвердили смерть 20-летней.

Находившаяся в машине девочка выжила — ребёнка экстренно доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

В тот же день массовое ДТП из-за пьяного дальнобойщика случилось под Волгоградом.