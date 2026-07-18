20-летняя девушка погибла в перевернувшемся Matiz под Волгоградом

20-летняя девушка погибла, а находившийся с ней в машине ребёнок попал в больницу после ДТП в Быковском районе Волгоградской области.
Автомобиль Daewoo Matiz съехал на обочину трассы и перевернулся. Авария произошла накануне, 17 июля в 12:40 на 650-м километре дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.
Как сообщили в региональном главке МВД, за рулем была сама погибшая. Девушка не справилась с управлением, малолитражка резко ушла с проезжей части, после чего опрокинулась. Прибывшие на место врачи скорой подтвердили смерть 20-летней.
Находившаяся в машине девочка выжила — ребёнка экстренно доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
В тот же день массовое ДТП из-за пьяного дальнобойщика случилось под Волгоградом.