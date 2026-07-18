До +42 градусов: акимат показал, как в Алматы справляются с аномальной жарой

Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы опубликовало в Instagram совместную публикацию с акиматом города, в которой специалисты рассказали, как улицы мегаполиса охлаждают во время аномальной жары.
Сообщается, что по данным РГП «Казгидромет», с 16 по 20 июля температура в городе местами может достигнуть +42 градусов.
«Впервые в этом сезоне столбики термометров превысят отметку +40 градусов, в связи с чем в городе усилены меры по охлаждению улично-дорожной сети. В наиболее жаркие часы на 128 улицах будут работать 16 колонн спецтехники, выполняющих полив и аэрацию воздуха. Это поможет снизить нагрев асфальта, уменьшить запыленность и температурную нагрузку на городские территории», — говорится в сообщении.
Одновременно в ежедневном режиме продолжается мойка дорог, тротуаров, остановок и других объектов городской инфраструктуры.