До +42 градусов: акимат показал, как в Алматы справляются с аномальной жарой

«Впервые в этом сезоне столбики термометров превысят отметку +40 градусов, в связи с чем в городе усилены меры по охлаждению улично-дорожной сети. В наиболее жаркие часы на 128 улицах будут работать 16 колонн спецтехники, выполняющих полив и аэрацию воздуха. Это поможет снизить нагрев асфальта, уменьшить запыленность и температурную нагрузку на городские территории», — говорится в сообщении.