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До +42 градусов: акимат показал, как в Алматы справляются с аномальной жарой

В Алматы в период очень сильной жары, которая прогнозируется до 20 июля, усилили полив улиц и аэрацию воздуха, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +27°
Источник: акимат Алматы

Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы опубликовало в Instagram совместную публикацию с акиматом города, в которой специалисты рассказали, как улицы мегаполиса охлаждают во время аномальной жары.

Сообщается, что по данным РГП «Казгидромет», с 16 по 20 июля температура в городе местами может достигнуть +42 градусов.

«Впервые в этом сезоне столбики термометров превысят отметку +40 градусов, в связи с чем в городе усилены меры по охлаждению улично-дорожной сети. В наиболее жаркие часы на 128 улицах будут работать 16 колонн спецтехники, выполняющих полив и аэрацию воздуха. Это поможет снизить нагрев асфальта, уменьшить запыленность и температурную нагрузку на городские территории», — говорится в сообщении.

Одновременно в ежедневном режиме продолжается мойка дорог, тротуаров, остановок и других объектов городской инфраструктуры.