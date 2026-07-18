В центре Омска 26 июля перекроют движение из-за крестного хода

В список перекрываемых участков вошли Соборная площадь от Красного Пути до Ленина, Банковский переулок на отрезке от Певцова до Соборной площади, улица Ивана Алексеева от Соборной до Красина, Тарская от Ленина до П. Некрасова. Также закроют Ленина на участке от Соборной до площади Победы, саму площадь Победы от Интернациональной до Ленина, а также отрезки Ленина от Партизанской до Короленко. Кроме того, ограничения коснутся улиц Щербанева, Партизанской, Думской, Лермонтова, Б. Тито и Чкалова на указанных участках.