В центре Омска 26 июля перекроют движение из-за крестного хода

В Омске 26 июля в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню Крещения Руси, ограничат движение транспорта в центре города. Как сообщили в администрации Омска, с 09:00 до 12:30 будет перекрыта Соборная площадь и улица Ленина, а также прилегающие к ним улицы.
В список перекрываемых участков вошли Соборная площадь от Красного Пути до Ленина, Банковский переулок на отрезке от Певцова до Соборной площади, улица Ивана Алексеева от Соборной до Красина, Тарская от Ленина до П. Некрасова. Также закроют Ленина на участке от Соборной до площади Победы, саму площадь Победы от Интернациональной до Ленина, а также отрезки Ленина от Партизанской до Короленко. Кроме того, ограничения коснутся улиц Щербанева, Партизанской, Думской, Лермонтова, Б. Тито и Чкалова на указанных участках.
В качестве альтернативных маршрутов автомобилистам предлагают использовать улицы Интернациональную и Гагарина, а также проспект К. Маркса. Водителей просят заранее планировать поездки и строго соблюдать требования временных дорожных знаков и сигналы регулировщиков.
Ранее мы рассказывали, что 26 июля в Омск из Тобольска привезут чудотворную Абалакскую икону Божией Матери «Знамение». Верующие смогут приложиться к святыне в Успенском кафедральном соборе, а затем крестным ходом пройдут от Соборной площади до Свято-Никольского Казачьего собора. В прошлом году подобное шествие собрало более 7,5 тысяч человек.