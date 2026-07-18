Агропромышленное предприятие из Воронежской области улучшит производство

Компания «Современное хозяйство» («СовХоз») из Воронежской области, работающая на агрорынке с 2021 года, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Региональный центр компетенций».