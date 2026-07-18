Агропромышленное предприятие из Воронежской области улучшит производство

Компания «Современное хозяйство» («СовХоз») из Воронежской области, работающая на агрорынке с 2021 года, присоединилась к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Региональный центр компетенций».
Сейчас сотрудники «СовХоза» вместе с экспертами регионального центра компетенций изучают инструменты бережливого производства и анализируют процессы на предмет потерь. В дальнейшем это позволит запустить реальные проекты по оптимизации.
Основное направление ООО «Современное хозяйство» — глубокая переработка сои. Параллельно компания развивает направление минеральных удобрений, расширяя ассортимент. В планах до 2028 года — строительство нового элеватора на 30 тысяч тонн единовременного хранения, что усилит складские возможности и позиции компании на рынке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.