Волгоградцы горячими танцами проводили рабочую неделю в ЦПКиО

17 июля в Центральном районе Волгограда состоялись массовые гуляния. Сотни волгоградцев собрались в ЦПКиО, чтобы весело проводить окончание рабочей недели в компании друзей и знакомых. Не смогли их спугнуть ни холодная погода, ни усталость после трудовых будней. О том, как это было, в фоторепортаже ИА «Высота 102».