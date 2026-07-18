Суд арестовал основателя ЧВК «Паладин» по делу об оправдании терроризма

О дальнейшей его жизни практически ничего неизвестно. Однако сам Закревский рассказывал, что в 2014 году участвовал в боевых действиях в Донбассе. В 2017 он попал в базу «Миротворца», администраторы которого сочли мужчину «военным преступником». Украинский «24 Канал» сообщал, что Закревский был членом «Союза Добровольцев Донбаса» (СДД). На сайте организации он упоминается лишь один раз — в заявлении о прекращении его членства в СДД. Причиной стала попытка Закревского выселить из квартиры дочь советского адмирала Николая Смирнова Наталью Аракелову в 2020 году.