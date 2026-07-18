В Красноярске появятся 5 новых светофоров

Пять новых светофоров появятся на улицах краевого центра.
По данным главы Красноярска Сергея Верещагина, устройства установят на пересечении ул. Абытаевской и Линейной, Диктатуры Пролетариата и Урицкого, Монтажников и Садовой, а также в районе домов на Попова, 6 и Забобонова, 10. Также планируется смонтировать два односекционных светофора с жёлтым сигналом — где именно они будут находиться, пока не уточняется.
С начала 2026 в краевой столице появилось 13 новых объектов — в их числе регулирующие движение устройства на ул. Калинина и в микрорайоне Тихие Зори. Инициаторами установки стали горожане — светофоры смонтировали по их просьбам после детального анализа специалистами необходимости установки.
«При выборе новых точек опираемся на статистику аварийности, транспортные потоки, близость социальных объектов и, конечно, на ваши сигналы. Все светофоры объединены в единую сеть Центра организации дорожного движения, чтобы обеспечивать управление потоками», — отметил глава города.