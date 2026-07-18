В Красноярске появятся 5 новых светофоров

По данным главы Красноярска Сергея Верещагина, устройства установят на пересечении ул. Абытаевской и Линейной, Диктатуры Пролетариата и Урицкого, Монтажников и Садовой, а также в районе домов на Попова, 6 и Забобонова, 10. Также планируется смонтировать два односекционных светофора с жёлтым сигналом — где именно они будут находиться, пока не уточняется.