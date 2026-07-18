В Ненецком автономном округе построят линию связи между Индигой и Волонгой

Строительство новой цифровой радиорелейной линии между поселком Индига и деревней Волонга стартовало в Ненецком автономном округе, сообщила губернатор НАО Ирина Гехт. Работы ведутся в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
В районе сопки Собачья Шея идет подготовка к монтажу фундамента для 45-метровой мачты. На место уже доставлены строительные материалы, топливо, оборудование и металлоконструкции — всего более 36 тонн грузов. По словам главы региона, новая линия позволит создать канал связи пропускной способностью до 100 Мбит/с. С ее запуском повысятся качество и надежность соединения, будет обеспечена устойчивая работа цифровых сервисов и создан технический резерв для будущего масштабирования сети.
«Работы проходят в непростых условиях Крайнего Севера и требуют четкой координации специалистов. Не сомневаюсь в профессионализме сотрудников Ненецкой компании электросвязи и уверена, что все задачи будут выполнены качественно и в плановые сроки», — отметила Ирина Гехт.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.