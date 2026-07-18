В Ненецком автономном округе построят линию связи между Индигой и Волонгой

В районе сопки Собачья Шея идет подготовка к монтажу фундамента для 45-метровой мачты. На место уже доставлены строительные материалы, топливо, оборудование и металлоконструкции — всего более 36 тонн грузов. По словам главы региона, новая линия позволит создать канал связи пропускной способностью до 100 Мбит/с. С ее запуском повысятся качество и надежность соединения, будет обеспечена устойчивая работа цифровых сервисов и создан технический резерв для будущего масштабирования сети.