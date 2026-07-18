В Сочи могут ввести льготы по турналогу для санаториев и детских лагерей

После запуска эксперимента по легализации гостевых домов их число в едином реестре выросло почти до 1,6 тыс., и все они теперь также уплачивают налог. В текущем году ставка повышена до 2%, ожидаемый сбор — 900 млн руб. На данный момент в бюджет уже поступило свыше 500 млн руб.