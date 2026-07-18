В Сочи могут ввести льготы по турналогу для санаториев и детских лагерей

Градоначальник напомнил, что для Сочи, располагающего самым крупным номерным фондом среди курортов Краснодарского края, поступления от турналога являются значимым источником финансирования проектов благоустройства. В 2025 году при плановом сборе 500 млн руб. и ставке 1% фактически поступило более 1 млрд руб. Количество плательщиков тогда составляло 418 средств размещения.
После запуска эксперимента по легализации гостевых домов их число в едином реестре выросло почти до 1,6 тыс., и все они теперь также уплачивают налог. В текущем году ставка повышена до 2%, ожидаемый сбор — 900 млн руб. На данный момент в бюджет уже поступило свыше 500 млн руб.