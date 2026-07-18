Поезда сообщением Москва — Адлер станут ежедневными с 20 июля

«Поезд компании “Гранд Сервис Экспресс” № 197/198 сообщением Москва — Адлер увеличивает частоту курсирования. С 18 июля отправлением из Адлера и с 20 июля отправлением из Москвы он становится ежедневным. Продажа билетов на все рейсы в июле, а также на август из Москвы уже открыта. Билеты из Адлера на август откроются на следующей неделе. В дальнейшем продажа будет открываться за 30 суток», — говорится в сообщении.