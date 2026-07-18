Поезда сообщением Москва — Адлер станут ежедневными с 20 июля

«Поезд компании “Гранд Сервис Экспресс” № 197/198 сообщением Москва — Адлер увеличивает частоту курсирования. С 18 июля отправлением из Адлера и с 20 июля отправлением из Москвы он становится ежедневным. Продажа билетов на все рейсы в июле, а также на август из Москвы уже открыта. Билеты из Адлера на август откроются на следующей неделе. В дальнейшем продажа будет открываться за 30 суток», — говорится в сообщении.
Поезд отправляется с Павелецкого вокзала в 0:55 и прибывает в Адлер в 19:00 следующего дня. Его маршрут следует через Воронеж (станция «Придача»), Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи. Из Адлера состав отбывает в 2:50 и прибывает в столицу в 14:26 следующего дня.
Поезд включает в себя одноэтажные купейные и плацкартные вагоны «Таврия». Также в составе предусмотрены «гендерные» купе. Внутри — кондиционеры, биотуалеты, розетки и USB-разъемы для зарядки гаджетов.