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Поезда сообщением Москва — Адлер станут ежедневными с 20 июля

Поезд № 197/198 сообщением Москва — Адлер увеличивает частоту курсирования до ежедневной. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

«Поезд компании “Гранд Сервис Экспресс” № 197/198 сообщением Москва — Адлер увеличивает частоту курсирования. С 18 июля отправлением из Адлера и с 20 июля отправлением из Москвы он становится ежедневным. Продажа билетов на все рейсы в июле, а также на август из Москвы уже открыта. Билеты из Адлера на август откроются на следующей неделе. В дальнейшем продажа будет открываться за 30 суток», — говорится в сообщении.

Поезд отправляется с Павелецкого вокзала в 0:55 и прибывает в Адлер в 19:00 следующего дня. Его маршрут следует через Воронеж (станция «Придача»), Ростов-на-Дону, Краснодар, Туапсе и Сочи. Из Адлера состав отбывает в 2:50 и прибывает в столицу в 14:26 следующего дня.

Поезд включает в себя одноэтажные купейные и плацкартные вагоны «Таврия». Также в составе предусмотрены «гендерные» купе. Внутри — кондиционеры, биотуалеты, розетки и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

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